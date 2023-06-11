Склады оккупантов смыло водой: в мусоре, прибивающем к берегам, могут быть мины

Украинские военные просят людей не убирать мусор, обломки и предметы быта, прибиваемые к берегам из-за затопления Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, потому что там могут взрывоопасные предметы.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время прямого включения в эфир общенационального телемарафона Єдині новини в очередной раз подчеркнула: после подрыва дамбы были сорваны минно-взрывные заграждения, которые российские оккупанты обустраивали на левом берегу.

Под водой оказались блиндажи, склады, окопы российских захватчиков.

Поэтому в мусоре, обломках и предметах быта, которые сейчас курсируют акваторией, могли зацепиться мины Лепесток, которые очень легкие и опасные одновременно.

– Прошу не касаться тех предметов, которые прибивает к побережью, а дождаться, пока специалисты их обследуют, и только тогда очищать прибрежную полосу от мусора, – призывает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Пока оценить масштабы взрывоопасного периода очень сложно.

Кроме того, добавляет Наталья Гуменюк, погода ухудшилась, море штормит, ближайшая неделя, по прогнозу синоптиков, будет дождливой, что тоже может повлиять на уровень воды и снова усилить течение.

Из-за шторма все предметы, попавшие в море, будут перемешиваться. К тому же, будет срывать якорные мины в глубине моря.

Одну такую – якорную противодесантную мину – уже прибило в село Новая Дофиновка Одесского района.

По словам спикера оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на сегодняшний день там запланировано ее изъятие и контролируемое уничтожение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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