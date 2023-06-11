Склади окупантів змило водою: у смітті, що прибиває до берегів, можуть бути міни

Українські військові просять людей не прибирати сміття, уламки та предмети побуту, які прибиває до берегів через затоплення Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, тому що там можуть вибухонебезпечні предмети.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час прямого включення до ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини вкотре наголосила: після підриву дамби було зірвано мінно-вибухові загородження, які російські окупанти облаштовували на лівому березі.

Під водою опинилися бліндажі, склади, окопи російських загарбників.

Тож у смітті, уламках та предметах побуту, які зараз курсують акваторією, могли зачепитися міни Пелюстка, бо є дуже легкими й небезпечними одночасно.

– Прошу не торкатись тих предметів, які прибиває до узбережжя, а дочекатися, поки фахівці їх обстежать, і лише тільки тоді очищати прибережну смугу від сміття, – закликає керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Наразі оцінити масштаби вибухо-небезпечного періоду наразі дуже складно.

Крім того, додає Наталія Гуменюк, погода погіршилась, море штормить, найближчий тиждень, за прогнозом синоптиків, буде дощовим, що теж може вплинути на рівень води та знову посилити течію.

Через шторм усі предмети, що потрапили в море, перемішуватимуться. До того ж, зриватиме якірні міні в глибині моря.

Одну таку – якірну протидесантну міну – вже прибило до села Нова Дофінівка Одеського району.

За словами речника оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, на сьогодні там заплановано її вилучення та контрольоване знищення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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