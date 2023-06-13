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Юлия Захарченко, редактор ленты

Били и пытали электротоком жителей Херсонской области: будут судить двух сотрудников ФСБ РФ

російські російський військовий
Фото: Getty Images

В Украине будут судить двух сотрудников российской ФСБ, причастных к жестокому обращению, пыткам и преследованию жителей Херсонской области во время временной оккупации, а также подавлению любого сопротивления.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. По данным следствия, в марте 2022 года один из них вместе с военными РФ проникли в квартиру местного жителя, где провели незаконный обыск и отобрали материальные ценности.

Они начали угрожать расправой семье и применяли физическое насилие, а затем вывезли жителя в захваченное здание в центре города. Там мужчину продолжили избивать, имитировали убийство, стреляя вблизи головы, психологически давили, чтобы склонить к сотрудничеству с Россией.

В июне 2022 года по указанию другого обвиняемого работники российской ФСБ и другие военные подразделения РФ проникли на дачный участок местного жителя. Проведя обыск дома и на прилегающей территории представители РФ задержали мужчину, угрожая убийством.

Его поместили в захваченное здание, где удерживали в нечеловеческих условиях, допрашивали, систематически избивали и пытали электротоком, чтобы он стал коллаборантом. В подобных условиях мужчину удерживали около 10 суток.

Били и пытали электротоком жителей Херсонской области: будут судить двух сотрудников ФСБ РФ

Фото: Херсонская областная прокуратура

Прокуроры направили в суд обвинительные акты против двух кадровых сотрудников ФСБ РФ, которых будут судить по фактам дачи приказов о жестоком обращении с гражданским населением, совершения других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК).

В то же время одному из них инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

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Били и пытали электротоком жителей Херсонской области: будут судить двух сотрудников ФСБ РФ

Источник: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Новости Херсона, ФСБ, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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