Били і катували електрострумом жителів Херсонщини: судитимуть двох співробітників ФСБ РФ

В Україні судитимуть двох співробітників російської ФСБ, причетних до жорстокого поводження, катування та переслідування жителів Херсонської області під час тимчасової окупації, а також придушення будь-якого спротиву.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, у березні 2022 року один з них разом з військовими РФ проникли до квартири місцевого мешканця, де провели незаконний обшук та відібрали матеріальні цінності.

Вони почали погрожувати розправою родині та застосовували фізичне насильство, а потім вивезли жителя до захопленої будівлі в середмісті. Там чоловіка продовжили бити, імітували вбивство, стріляючи поблизу голови, психологічно тиснули, щоб схилити до співпраці з Росією.

У червні 2022 року за вказівкою іншого обвинуваченого працівники російської ФСБ та інші військові підрозділи РФ проникли на дачну ділянку місцевого мешканця. Провівши обшук будинку і прилеглої території, представники РФ затримали чоловіка, погрожуючи вбивством.

Його помістили до захопленої будівлі, де утримували в нелюдських умовах, допитували, систематично били та катували електрострумом, щоб він став колаборантом. У подібних умовах чоловіка утримували близько 10 діб.

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти проти двох кадрових співробітників ФСБ РФ, яких судитимуть за фактами віддання наказів про жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинення інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК).

Водночас одному з них інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.