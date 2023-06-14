Трое погибших и трое раненых: РФ ударила ракетами по Краматорску и Константиновке
14 июня российские войска атаковали ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области.
Ударом по Краматорску оккупанты разрушили в городе пять домов и повредили еще минимум 17.
Два человека погибли, еще двое – получили ранения.
В Константиновке один человек погиб, один – получил ранения.
От ракетного удара разрушены два дома и 55 повреждены.
Девять обстрелов в течение суток выдержала Кураховская община, что на Донецком направлении.
Там поврежден 21 дом.
Под огнем находятся Красногоровка, Максимилиановка Марьинской громады и Авдеевка.
На Горловском направлении, кроме Константиновки, страдает Торецк.
В городе ранены два человека и повреждены шесть домов.
Информация о пострадавших после утреннего авиаудара по Нью-Йорку не поступала.
В Часовоярской общине повреждено пять домов, в Соледарской громаде под обстрелами находятся Миньковка, Васюковка и Роздоловка.
На Лисичанском направлении повреждены три дома в Переездном Звановской общины, разрушено здание в Северске, зафиксировано 14 обстрелов Лиманского района.
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Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко
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