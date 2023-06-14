Трое погибших и трое раненых: РФ ударила ракетами по Краматорску и Константиновке

14 июня российские войска атаковали ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области.

Ударом по Краматорску оккупанты разрушили в городе пять домов и повредили еще минимум 17.

Два человека погибли, еще двое – получили ранения.

В Константиновке один человек погиб, один – получил ранения.

От ракетного удара разрушены два дома и 55 повреждены.

Девять обстрелов в течение суток выдержала Кураховская община, что на Донецком направлении.

Там поврежден 21 дом.

Под огнем находятся Красногоровка, Максимилиановка Марьинской громады и Авдеевка.

На Горловском направлении, кроме Константиновки, страдает Торецк.

В городе ранены два человека и повреждены шесть домов.

Информация о пострадавших после утреннего авиаудара по Нью-Йорку не поступала.

В Часовоярской общине повреждено пять домов, в Соледарской громаде под обстрелами находятся Миньковка, Васюковка и Роздоловка.

На Лисичанском направлении повреждены три дома в Переездном Звановской общины, разрушено здание в Северске, зафиксировано 14 обстрелов Лиманского района.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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