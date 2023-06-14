Взрывы в Запорожье и гендиректор МАГАТЭ в Украине: 476-й день войны

14 июня, 0:13

В ОК Юг назвали причины воздушных тревог в Украине

Воздушные тревоги в ряде областей Украины связаны с тем, что Российская Федерация активизировала свои ракетоносители в Черном море и, вероятно, врагом осуществляется атака беспилотниками.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила начальница пресс-центра Сил обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она заявила, что по предварительной информации вполне вероятна дроновая атака.

— Кроме того, мы наблюдаем активность ракетоносителей в Черном море. К вечеру враг вывел два надводных ракетоносителя и буквально в течение последнего часа добавился еще подводный (ракетоноситель, — Ред.). Таким образом, вероятный общий залп может достигать 20 единиц, — сказала она.

Гуменюк добавила, что это “очень высокий” уровень опасности.

Надо быть сознательным, что атака ракетами Калибр с Черного моря может быть нанесена по всей территории Украины, и хотя воздушные тревоги были объявлены не только на Юге, не следует игнорировать звуки сирен в других городах, если они будут объявлены.

Несмотря на то, что сегодня вечером в Черном море бушует шторм, он не помешает врагу выпустить ракеты в сторону Украины, добавила Гуменюк.