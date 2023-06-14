Взрывы в Запорожье и гендиректор МАГАТЭ в Украине: 476-й день войны
Звуки взрывов раздались в Днепропетровской области
В Днепропетровской области прогремел взрыв.
Об этом сообщают, в частности, в местных Telegram-каналах.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.
Власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Днепропетровской области.
В ОК Юг назвали причины воздушных тревог в Украине
Воздушные тревоги в ряде областей Украины связаны с тем, что Российская Федерация активизировала свои ракетоносители в Черном море и, вероятно, врагом осуществляется атака беспилотниками.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила начальница пресс-центра Сил обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
Она заявила, что по предварительной информации вполне вероятна дроновая атака.
— Кроме того, мы наблюдаем активность ракетоносителей в Черном море. К вечеру враг вывел два надводных ракетоносителя и буквально в течение последнего часа добавился еще подводный (ракетоноситель, — Ред.). Таким образом, вероятный общий залп может достигать 20 единиц, — сказала она.
Гуменюк добавила, что это “очень высокий” уровень опасности.
Надо быть сознательным, что атака ракетами Калибр с Черного моря может быть нанесена по всей территории Украины, и хотя воздушные тревоги были объявлены не только на Юге, не следует игнорировать звуки сирен в других городах, если они будут объявлены.
Несмотря на то, что сегодня вечером в Черном море бушует шторм, он не помешает врагу выпустить ракеты в сторону Украины, добавила Гуменюк.
— Если выведены на боевое дежурство — это может быть как элемент психологического давления и усиления истощения систем ПВО, так и реальная подготовка к ракетному удару, — добавила она.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш