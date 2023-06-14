Троє загиблих і троє поранених: РФ вгатила ракетами по Краматорську та Костянтинівці

14 червня російські війська атакували ракетами Краматорськ і Костянтинівку Донецької області.

Ударом по Краматорську окупанти зруйнували в місті п’ять будинків і пошкодили ще щонайменше 17.

Дві людини загинули, ще двоє – дістали поранення.

У Костянтинівці одна людина загинула, одна – зазнала поранення.

Від ракетного удару зруйновано два будинки та 55 пошкоджено.

Дев’ять обстрілів протягом доби витримала Курахівська громада, що на Донецькому напрямку.

Там пошкоджено 21 будинок.

Під вогнем перебувають Красногорівка, Максимільянівка Мар’їнської громади та Авдіївка.

На Горлівському напрямку, окрім Костянтинівки, потерпає Торецьк.

У місті поранено дві людини та пошкоджено шість будинків.

Інформація про постраждалих після ранкового авіаудару по Нью-Йорку не надходила.

У Часовоярській громаді пошкоджено п’ять будинків, у Соледарській громаді під обстрілами перебуває Міньківка, Васюківка та Роздолівка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено три будинки в Переїзному Званівської громади, зруйновано будинок у Сіверську, зафіксовано 14 обстрілів Лиманщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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