Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Троє загиблих і троє поранених: РФ вгатила ракетами по Краматорську та Костянтинівці

Обстріл Донецької області

14 червня російські війська атакували ракетами Краматорськ і Костянтинівку Донецької області.

Ударом по Краматорську окупанти зруйнували в місті п’ять будинків і пошкодили ще щонайменше 17.

Дві людини загинули, ще двоє – дістали поранення.

У Костянтинівці одна людина загинула, одна – зазнала поранення.

Від ракетного удару зруйновано два будинки та 55 пошкоджено.

Дев’ять обстрілів протягом доби витримала Курахівська громада, що на Донецькому напрямку.

Там пошкоджено 21 будинок.

Під вогнем перебувають Красногорівка, Максимільянівка Мар’їнської громади та Авдіївка.

На Горлівському напрямку, окрім Костянтинівки, потерпає Торецьк.

У місті поранено дві людини та пошкоджено шість будинків.

Інформація про постраждалих після ранкового авіаудару по Нью-Йорку не надходила.

У Часовоярській громаді пошкоджено п’ять будинків, у Соледарській громаді під обстрілами перебуває Міньківка, Васюківка та Роздолівка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено три будинки в Переїзному Званівської громади, зруйновано будинок у Сіверську, зафіксовано 14 обстрілів Лиманщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Війна в Україні, Донецька область, Краматорськ, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Це зрада! Чому Залужний відмовився на початку війни підривати мости у Києві – BBC
Валерій Залужний
Окупанти обстріляли автомобіль у Сумській області: загинуло шестеро людей
Троє загиблих і троє поранених: РФ вгатила ракетами по Краматорську та Костянтинівці
На це впливає низка факторів. У США заговорили про надання Україні ракет ATACMS
ракета ATACMS
ЗСУ продовжують наступати щонайменше на трьох напрямках, командири РФ уразливі до українських ударів – ISW
танк ЗСУ
Пентагон не підтверджує інформацію про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки
Пентагон
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Коли відкриються українські аеропорти та чи можна буде запустити авіарейси
Літаки в аеропорту
Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Троє загиблих і троє поранених: РФ вгатила ракетами по Краматорську та Костянтинівці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Троє загиблих і троє поранених: РФ вгатила ракетами по Краматорську та Костянтинівці
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь