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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Пытался переплыть реку. На Киевщине в водоеме утонул 10-летний мальчик

Пытался переплыть реку. На Киевщине в водоеме утонул 10-летний мальчик
Фото: Нацполиция

В четверг, 15 июня, в водоеме на Белоцерковщине, Киевской области утонул 10-летний мальчик.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

– Сегодня ученик пятого класса пошел на рыбалку с друзьями, пытался переплыть реку, но потерял силы и пошел на дно, – говорится в сообщении.

Почти час медики совместно с полицейскими проводили реанимационные мероприятия по спасению малолетнего. К сожалению, мальчик не выжил.

Правоохранители в очередной раз призывают родителей пообщаться с детьми об опасности купания без сопровождения взрослых.

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Белая Церковь, Киевская область, Смерть
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