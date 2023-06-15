Пытался переплыть реку. На Киевщине в водоеме утонул 10-летний мальчик
В четверг, 15 июня, в водоеме на Белоцерковщине, Киевской области утонул 10-летний мальчик.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
– Сегодня ученик пятого класса пошел на рыбалку с друзьями, пытался переплыть реку, но потерял силы и пошел на дно, – говорится в сообщении.
Почти час медики совместно с полицейскими проводили реанимационные мероприятия по спасению малолетнего. К сожалению, мальчик не выжил.
Правоохранители в очередной раз призывают родителей пообщаться с детьми об опасности купания без сопровождения взрослых.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк