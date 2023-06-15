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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Намагався перепливти річку. На Київщині у водоймі потонув 10-річний хлопчик

Намагався перепливти річку. На Київщині у водоймі потонув 10-річний хлопчик
Фото: Нацполіція

У четвер, 15 червня, у водоймі на Білоцерківщині, Київської області потонув 10-річний хлопчик. 

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

– Сьогодні учень п’ятого класу пішов на рибалку з друзями, намагався перепливти річку, але втратив сили й пішов на дно, – йдеться у повідомленні. 

Майже годину медики спільно з поліцейськими проводили реанімаційні заходи щодо порятунку малолітнього. На жаль, хлопчик не вижив.


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Біла Церква, Київська область, Смерть
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