Намагався перепливти річку. На Київщині у водоймі потонув 10-річний хлопчик

У четвер, 15 червня, у водоймі на Білоцерківщині, Київської області потонув 10-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

– Сьогодні учень п’ятого класу пішов на рибалку з друзями, намагався перепливти річку, але втратив сили й пішов на дно, – йдеться у повідомленні.

Майже годину медики спільно з поліцейськими проводили реанімаційні заходи щодо порятунку малолітнього. На жаль, хлопчик не вижив.



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