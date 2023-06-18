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Побил из-за ревности и закопал в сарае: на Одесчине мужчина убил жену

Побил из-за ревности и закопал в сарае: на Одесчине мужчина убил жену
Фото: Нацполиция

В Одесской области житель Березовщины беспощадно избил жену, а когда обнаружил, что она без признаков жизни, закопал в сарае. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Злоумышленника разоблачили через несколько часов после получения информации об исчезновении гражданки. В совершенном преступлении он признался.

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Побил из-за ревности и закопал в сарае: на Одесчине мужчина убил жену

Депутат Ивановского поселкового совета сообщил об исчезновении 42-летней женщины, которую односельчане не видели уже почти месяц.

— Поняв, что его уличили, фигурант признался: в мае между ним и женой возникла ссора на почве ревности. Мужчина, под влиянием водки и эмоций, избил женщину кулаками, а когда та потеряла сознание — оставил ее на кровати, а сам ушел из дома. Впоследствии, вернувшись, он обнаружил жену мертвой и, чтобы скрыть преступление, завернул ее тело в одеяло и зарыл в сарае на территории своего домовладения, а соседям рассказывал, что она уехала за границу к сестре, — сообщили подробности полицейские.

Предварительно причиной смерти женщины стал перелом костей грудной клетки.

Побил из-за ревности и закопал в сарае: на Одесчине мужчина убил жену
Побил из-за ревности и закопал в сарае: на Одесчине мужчина убил жену
Побил из-за ревности и закопал в сарае: на Одесчине мужчина убил жену
Побил из-за ревности и закопал в сарае: на Одесчине мужчина убил жену

Источник: Нацполиция
Убийство, Одесская область, Избиение, Полиция
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