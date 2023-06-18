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Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину

Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину
Фото: Нацполіція

На Одещині мешканець Березівщини нещадно побив дружину, а коли виявив, що вона без ознак життя, закопав її у сараї. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Одеській області.

Зловмисника викрили за кілька годин після отримання інформації про зникнення громадянки. У скоєному злочині він зізнався.

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Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину

Депутат Іванівської селищної ради повідомив про зникнення 42-річної жінки, яку односельці не бачили майже місяць.

– Зрозумівши, що його викрили, фігурант зізнався: у травні між ним та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік, під впливом горілки та емоцій, побив жінку кулаками, а коли та знепритомніла – залишив її на ліжку, а сам пішов з дому. Згодом, повернувшись, він виявив дружину мертвою і, щоб приховати злочин, загорнув її тіло в ковдру і закопав у сараї на території свого домоволодіння, а сусідам розповідав, що вона поїхала за кордон до сестри, — повідомляють поліцейські.

Попередньо причиною смерті жінки став перелом кісток грудної клітки.

Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину
Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину
Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину
Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину

Джерело: Нацполіція
Вбивство, Одеська область, Побиття, Поліція
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