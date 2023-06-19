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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн

В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
Фото: ГБР

По материалам ГБР суд передал в Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) права, уставный капитал и имущество предприятия в Черкассах, совладелец которого продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Уставный капитал предприятия составляет 1,98 млн грн, корпоративные права — 9,2 млн грн. Также суд передал в АРМА 3 тыс. кв.м недвижимости предприятия стоимостью почти 100 млн грн.

– Установлено, что один из совладельцев предприятия является гражданином РФ и владеет более чем 15 российскими предприятиями, работающими во временно оккупированном Крыму и осуществляющими поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам страны-агрессора, – говорится в сообщении.

Российские предприятия фигуранта поставляли аграрную, молочную продукцию, табачные изделия и консервы на российские государственные медицинские учреждения, а также учреждения ФСБ, МВД, управления делами президента РФ и др.

В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
Фото: ДБР
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
Фото: ДБР
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
Фото: ДБР
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
Фото: ДБР
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
Фото: ДБР
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн

В частности, среди прочего поставки осуществлялись на оздоровительный комплекс управления делами президента РФ, санаторий МВД РФ. Также предприятия фигуранта поставляют пищевые продукты во временный оккупированный Крым.

Уголовное производство расследуется по факту финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: ГБР
ГБР, Росія, ФСБ, Черкаська область
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