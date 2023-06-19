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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн

До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
Фото: ДБР

За матеріалами ДБР суд передав до Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) права, статутний капітал та майно підприємства в Черкасах, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Статутний капітал підприємства становить 1,98 млн грн, корпоративні права – 9,2 млн грн. Також суд передав до АРМА 3 тис. кв.м нерухомості підприємства вартістю майже 100 млн грн.

– Встановлено, що один зі співвласників підприємства є громадянином РФ та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у тимчасово окупованому Криму та здійснюють постачання продуктів та медичних виробів силовим структурам країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви на російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВС, управління справами президента РФ та ін.

До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
Фото: ДБР
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
Фото: ДБР
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
Фото: ДБР
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
Фото: ДБР
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
Фото: ДБР
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн
До АРМА передали майно російського бізнесмена вартістю 100 млн грн

Зокрема, серед іншого постачання здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВС РФ. Також підприємства фігуранта поставляють харчові продукти у тимчасового окупований Крим.

Кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Джерело: ДБР
ДБР, Росія, ФСБ, Черкаська область
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