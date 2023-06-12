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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн

ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Речь идет о 12 грузовиках, автокране, микроавтобусе, фургоне и двух внедорожниках. Их стоимость составляет $1,1 млн.

– Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Казака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области, в рамках которого в апреле 2022 года на автомобиле был наложен арест, – говорится в сообщении.

По ходатайству ДБР в апреле прошлого года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
Фото: ДБР
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
Фото: ДБР
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
Фото: ДБР
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
Фото: ДБР
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака стоимостью более $1 млн

Напомним, суд также наложил арест и активы жены Виктора Медведчука — Оксаны Марченко. Речь идет о ее корпоративных правах в АО Запорожский завод ферросплавов.

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Источник: ГБР
АвтоВАЗ, Виктор Медведчук, ГБР, ВСУ
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