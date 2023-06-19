Заставил раздеться, изнасиловал и задушил: на Прикарпатье 9-летнюю девочку убил ее родственник

Правоохранители обнаружили погибшей 9-летнюю девочку — жительницу поселка Куты Косовского района Ивано-Франковской области. По данным следствия, ее изнасиловал и задушил родственник.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Тело 9-летней девочки правоохранители нашли вечером 18 июня недалеко от реки Черемош.

В тот день ребенок около 15:00 вышел из дома, а вслед за ней направился 34-летний родственник, который гостил у ее отца.

— По дороге мужчина, пользуясь тем, что ребенок его хорошо знает и доверяет, предложил сократить путь. Он заманил девочку в залесенный участок вблизи реки, а там заставил ее раздеться, изнасиловал и задушил, — говорится в сообщении.

Правоохранители уже задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве, соединенном с изнасилованием малолетней девочки (п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения — содержание под стражей.

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