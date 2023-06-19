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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Змусив роздягнутися, зґвалтував і задушив: на Прикарпатті 9-річну дівчинку вбив її родич

На Прикарпатті 9-річну дівчинку зґвалтував та задушив її родич
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці виявили загиблою 9-річну дівчинку – жительку селища Кути Косівського району Івано-Франківської області. За даними слідства, її зґвалтував та задушив родич.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Тіло 9-річної дівчинки правоохоронці знайшли ввечері 18 червня неподалік річки Черемош.

Того дня дитина близько 15:00 вийшла з дому, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька.

– Дорогою чоловік, користуючись тим, що дитина його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. Він заманив дівчинку у заліснену ділянку поблизу річки, а там змусив її роздягнутися, зґвалтував та задушив, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, поєднаному із зґвалтуванням малолітньої дівчинки (п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

Наразі вирішується питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Змусив роздягнутися, зґвалтував і задушив: на Прикарпатті 9-річну дівчинку вбив її родич

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Змусив роздягнутися, зґвалтував і задушив: на Прикарпатті 9-річну дівчинку вбив її родич
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