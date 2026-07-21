Президент Владимир Зеленский заслушал доклады исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары, заместителя руководителя ОП Павла Палисы и командиров армейских корпусов относительно подготовки к различным сценариям развития событий на Черниговско-Киевском направлении.

Об этом президент сообщил в социальных сетях во вторник, 21 июля.

Совещание Зеленского с командирами корпусов: что известно

– Продолжаем общаться вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой с командирами наших армейских корпусов о первоочередных потребностях фронта, защите приграничных направлений и видении командирами деталей стратегии обороны Украины, – отметил президент.

По словам Зеленского, состоялись разговоры с командирами 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21 корпусов и 30 корпуса морской пехоты.

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Командиры доложили о ситуации на соответствующих направлениях, активности и планах противника, а также о возможностях Сил обороны противодействовать российским действиям.

Участники совещания проанализировали детали защиты Херсона, городов и громад Днепропетровской области, в частности Никополя.

Президент подчеркнул, что сейчас основными задачами являются противодействие российским дронам, защита населения и обеспечение необходимого дополнительного снабжения.

– Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны, – отметил президент.

Во время совещания обсудили необходимость усиления фронтовой ПВО и определили решения, необходимые для продолжения корпусной реформы.

Напомним, недавно главнокомандующий Александр Сырский заявил, что россияне не отказались от намерений создать так называемую буферную зону на северном направлении.

30 июня главком сообщил, что военное командование РФ рассматривает несколько вариантов наступательных операций с северного направления.

Речь, в частности, идет об атаках на Черниговскую область с территории Беларуси.

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