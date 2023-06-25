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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці

Смертельна ДТП на Кіровоградщині
Фото: ДБР

У Кіровоградській області після святкування випускного вранці 25 червня загинули троє 17-річних дівчат, яких відвозив додому зі свята поліцейський, що, попередньо, мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Смертельна ДТП сталася близько 04:30 поблизу селища Новгородка. За кермом авто перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів, тому справу передали до Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронець у порушення правил безпеки посадив у легковик сімох випускників, він втратив керування авто, машина злетіла у кювет та перекинулася.

Внаслідок аварії три випускниці загинули на місці, ще чотирьох неповнолітніх пасажирів госпіталізовано.

Водій також отримали тілесні ушкодження, його наразі затримано, вирішується питання щодо повідомлення підозри у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Якщо підтвердиться, що поліцейський був п’яний, йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

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Джерело: ДБР, Нацполіція
Випускний, ДБР, ДТП, Кіровоградська область, п'янство за кермом, поліцейські
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