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Авто смяло, как жестянку: в ДТП на Киевщине погибла женщина, пострадало 4 детей

Авто смяло, как жестянку: в ДТП на Киевщине погибла женщина, пострадало 4 детей
Фото: Нацполиция

Возле села Веселиновка Броварского района Киевской области 34-летняя водитель Cherry выехала на обочину и столкнулась с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

— Последствия трагические – женщина погибла, четверо пассажиров в возрасте 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение. Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Будьте сознательны и осторожны! – говорится в сообщении.

Авто смяло, как жестянку: в ДТП на Киевщине погибла женщина, пострадало 4 детей

К слову, ранее в селе Ивановцы Коломыйской территориальной общины Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни пяти людей.

Источник: Нацполиция
ДТП, Киевская область
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