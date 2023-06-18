Авто смяло, как жестянку: в ДТП на Киевщине погибла женщина, пострадало 4 детей

Возле села Веселиновка Броварского района Киевской области 34-летняя водитель Cherry выехала на обочину и столкнулась с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

— Последствия трагические – женщина погибла, четверо пассажиров в возрасте 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение. Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Будьте сознательны и осторожны! – говорится в сообщении.

К слову, ранее в селе Ивановцы Коломыйской территориальной общины Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни пяти людей.

Источник : Нацполиция

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