Смерть трех выпускниц в ДТП в Кировоградской области: водитель-полицейский арестован
Правоохранитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Кировоградской области, арестован.
По ходатайству ГБР суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.
Напомним, что смертельная авария произошла на рассвете 25 июня вблизи поселка Новгородка в Кировоградской области.
Тогда правоохранитель посадил в авто семерых выпускников и повез их домой.
Впоследствии водитель потерял управление. Легковушка слетела в кювет и перевернулась.
Три 17-летних выпускницы погибли на месте. Еще четверых несовершеннолетних госпитализировали в больницу.
Получил телесные повреждения и водитель.
Установлено, что правоохранитель был нетрезв – прибор Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле.
Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).
Джерело: ГБР
Фото: ГБР
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