Смерть трех выпускниц в ДТП в Кировоградской области: водитель-полицейский арестован

Правоохранитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Кировоградской области, арестован.

По ходатайству ГБР суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что смертельная авария произошла на рассвете 25 июня вблизи поселка Новгородка в Кировоградской области.

Тогда правоохранитель посадил в авто семерых выпускников и повез их домой.

Впоследствии водитель потерял управление. Легковушка слетела в кювет и перевернулась.

Три 17-летних выпускницы погибли на месте. Еще четверых несовершеннолетних госпитализировали в больницу.

Получил телесные повреждения и водитель.

Установлено, что правоохранитель был нетрезв – прибор Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле.

Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Джерело: ГБР

Фото: ГБР

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