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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Смерть трьох випускниць у ДТП на Кіровоградщині: водія-поліцейського арештовано

Смерть трьох випускниць у ДТП на Кіровоградщині: водія-поліцейського арештовано

Правоохоронця, який напідпитку скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині, арештовано.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася на світанку 25 червня поблизу селища Новгородка в Кіровоградській області.

Тоді правоохоронець посадив в авто сімох випускників та повіз їх додому.

Згодом водій втратив керування. Легковик злетів у кювет та перекинувся.

Три 17-річні випускниці загинули на місці. Ще чотирьох неповнолітніх госпіталізували до лікарні.

Дістав тілесні ушкодження й водій.

Встановлено, що правоохоронець був нетверезий – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

аварії на дорогах, Аварія, ДТП, Кіровоградська область, Смерть, Суд
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