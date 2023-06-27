Смерть трьох випускниць у ДТП на Кіровоградщині: водія-поліцейського арештовано
Правоохоронця, який напідпитку скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині, арештовано.
За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави.
Нагадаємо, що смертельна аварія сталася на світанку 25 червня поблизу селища Новгородка в Кіровоградській області.
Тоді правоохоронець посадив в авто сімох випускників та повіз їх додому.
Згодом водій втратив керування. Легковик злетів у кювет та перекинувся.
Три 17-річні випускниці загинули на місці. Ще чотирьох неповнолітніх госпіталізували до лікарні.
Дістав тілесні ушкодження й водій.
Встановлено, що правоохоронець був нетверезий – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.
Правоохоронцю повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).
Джерело: ДБР
Фото: ДБР
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