Ранен мужчина: в Киевской области обломки дронов упали на дома
Беспилотники, которыми россияне атаковали Киевскую область, сбиты силами противовоздушной обороны.
Факты попаданий не зафиксированы. Однако в результате падения обломков в двух районах области повреждены три частных дома.
Руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко обещает, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.
– К сожалению, пострадал житель одного из домов. У мужчины – ранение ноги. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, – отмечает Руслан Кравченко.
В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Киевская ОВА
Фото: Минздрав
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев