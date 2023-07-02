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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ранен мужчина: в Киевской области обломки дронов упали на дома

Швидка допомога

Беспилотники, которыми россияне атаковали Киевскую область, сбиты силами противовоздушной обороны.

Факты попаданий не зафиксированы. Однако в результате падения обломков в двух районах области повреждены три частных дома.

Руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко обещает, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

– К сожалению, пострадал житель одного из домов. У мужчины – ранение ноги. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, – отмечает Руслан Кравченко.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Киевская ОВА

Фото: Минздрав

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Киевская область, Російська агресія, РФ
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