Поранено чоловіка: у Київській області уламки дронів впали на будинки

Безпілотники, якими росіяни атакували Київську область, збиті силами протиповітряної оборони.

Фактів влучань не зафіксовано. Однак унаслідок падіння уламків у двох районах області пошкоджені три приватні будинки.

Керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко обіцяє, що власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

– На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. У чоловіка – поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу, – зазначає Руслан Кравченко.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Київська ОВА

Фото: МОЗ

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