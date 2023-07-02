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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Поранено чоловіка: у Київській області уламки дронів впали на будинки

Швидка допомога

Безпілотники, якими росіяни атакували Київську область, збиті силами протиповітряної оборони.

Фактів влучань не зафіксовано. Однак унаслідок падіння уламків у двох районах області пошкоджені три приватні будинки.

Керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко обіцяє, що власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

– На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. У чоловіка – поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу, – зазначає Руслан Кравченко.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Київська ОВА

Фото: МОЗ

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Київська область, Російська агресія, РФ
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Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

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