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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сказал, что там военные: в Николаеве мужчина слил оккупантам координаты дома сестры

Сказал, что там военные: в Николаеве мужчина слил оккупантам координаты дома сестры

В Николаеве задержали 45-летнего мужчину, который наводил российские ракеты на город. Об этом сообщил Центральный районный суд Николаева.

Злоумышленник передал оккупантам координаты многоэтажного жилого дома, в котором проживала его родная сестра. Более того, он призвал российских террористов нанести туда ракетный удар, заявляя, что там военные.

Мужчина позже объяснил, что имел конфликт с сестрой на бытовой почве, а сам он не разбирается в географических координатах. Еще заявлял, что передал данные якобы “случайно”. Свои действия он называл также “шуткой”.

На суде мужчина просил отпустить его домой и говорил, что его нужно “понять и простить”.

Следствие установило, что предатель начал общаться с представителями российских оккупантов в феврале 2023 года, отправляя им координаты критической инфраструктуры и места дислокации ВСУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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Источник: Центральный районный суд Николаева

Война в Украине, Державна зрада, Николаев, Суд
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