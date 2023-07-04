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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Сказав, що там військові: у Миколаєві чоловік злив окупантам координати будинку сестри

Сказав, що там військові: у Миколаєві чоловік злив окупантам координати будинку сестри

У Миколаєві затримали 45-річного чоловіка, який наводив російські ракети на місто. Про це повідомив Центральний районний суд Миколаєва.

Зловмисник передав окупантам координати багатоповерхового житлового будинку, в якому проживала його рідна сестра. Ба більше, він закликав російських терористів завдати туди ракетного удару, заявляючи, що там військові.

Чоловік пізніше пояснив, що мав конфлікт із сестрою на побутовому ґрунті, а сам він не розуміється на географічних координатах. Ще заявляв, що передав дані нібито “випадково”. Свої дії він називав також “жартом”.

На суді чоловік просив відпустити його додому та казав, що його потрібно “зрозуміти та пробачити”.

Слідство встановило, що зрадник почав спілкуватися з представниками російських окупантів у лютому 2023 року, надсилаючи їм координати критичної інфраструктури та місця дислокації ЗСУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

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Джерело: Центральний районний суд Миколаєва

Війна в Україні, Державна зрада, Миколаїв, Суд
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