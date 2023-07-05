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Татьяна Забожко, редактор ленты

Похоже на холеру: в Скадовске и Геническе участились случаи острых кишечных инфекций

російські військові

Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области зафиксирован рост количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.

По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества случаев заболевания.

Захватчики пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемической ситуации в регионе.

Тем временем оккупанты начали скрыто вакцинировать от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшее окружение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР

Геническ, Генеральный штаб Украины, Скадовск, хвороба, Херсонская область, холера
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