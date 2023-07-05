Похоже на холеру: в Скадовске и Геническе участились случаи острых кишечных инфекций
Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области зафиксирован рост количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.
По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества случаев заболевания.
Захватчики пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемической ситуации в регионе.
Тем временем оккупанты начали скрыто вакцинировать от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшее окружение.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР
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