Схоже на холеру: в Скадовську та Генічеську почастішали випадки гострих кишкових інфекцій
У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області зафіксовано зростання кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.
За характером протікання хвороба має ознаки холери, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності.
Наразі загарбники намагаються приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні.
Тим часом окупанти почали приховано вакцинувати від холери представників так званих адміністрацій та їхнє найближче оточення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР
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