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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Схоже на холеру: в Скадовську та Генічеську почастішали випадки гострих кишкових інфекцій

російські військові

У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області зафіксовано зростання кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.

За характером протікання хвороба має ознаки холери, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності.

Наразі загарбники намагаються приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні.

Тим часом окупанти почали приховано вакцинувати від холери представників так званих адміністрацій та їхнє найближче оточення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР

Генічеськ, Генеральний штаб України, Скадовськ, хвороба, Херсонська область, холера
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