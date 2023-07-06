Взрывы во Львовской и Тернопольской областях: в Воздушных силах прокомментировали

Во Львовской и Тернопольской областях прогремели взрывы во время ракетной опасности.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в областях работает противовоздушная оборона.

— Львовская, Тернопольская области — работает ПВО, — говорится в сообщении.

Перед этим в западных областях Украины были объявлены воздушные тревоги.

Журналисты Суспільного из города подтвердили взрывы во Львове.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил взрывы и добавил, что существуют “новые угрозы” в области.

Около 2:46 во Львове прогремели новые взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что повторные взрывы на Львовщине являются работой ПВО.

— Ракетная опасность не миновала. Находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Козицкий заявил, что впоследствии предоставит детали взрывов.

— Львовская область. Было очень громко. Детали позже. Сейчас самое важное: будьте в безопасном месте. Есть опасность новых ракетных ударов, — написал он позже.

В 3:06 во Львове прогремели новые взрывы, их подтвердил мэр Садовый.

Деталей относительно последнего взрыва пока неизвестны.

Где еще были объявлены воздушные тревоги можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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