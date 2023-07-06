Вибухи у Львівській та Тернопільській областях: у Повітряних силах прокоментували

У Львівській та Тернопільській областях пролунали вибухи під час ракетної небезпеки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що в областях працює протиповітряна оборона.

– Львівська, Тернопільська області – працює ППО, – йдеться у повідомленні.

Перед цим у західних областях України були оголошені повітряні тривоги.

Журналісти Суспільного з міста підтвердили вибухи у Львові.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив вибухи та додав, що існують “нові загрози” в області.

Близько 2:46 у Львові пролунали нові вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий закликав містян залишатись в укриттях та не підходити до вікон.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що повторні вибухи на Львівщині є роботою ППО.

– Ракетна небезпека не минула. Перебувайте в укриттях, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Козицький заявив, що згодом надасть деталі вибухів.

– Львівська область. Було дуже гучно. Деталі згодом. Зараз найважливіше: будьте у безпечному місці. Є небезпека нових ракетних ударів, – написав він згодом.

О 3:06 у Львові пролунали нові вибухи, їх підтвердив мер Садовий.

Деталей щодо останнього вибуху наразі невідомі.

Де ще були оголошені повітряні тривоги можна дізнатись на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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