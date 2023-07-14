Мошенница выманила $300 тыс. у директора медцентра за закрытие дела против него

В Черновицкой области 48-летняя “гадалка” из Тернопольщины пообещала директору местного медицинского центра помочь с закрытием уголовного производства в отношении него и других должностных лиц медучреждения, попросив за свои “услуги” $300 тыс.

Мошенница заверила, что имеет знакомых среди влиятельных должностных лиц, которые за деньги смогут помочь.

Также она порекомендовала директору медцентра киевского адвоката, который за $10 тыс. должен был подкупить правоохранителей. Его задержали при получении оговоренной суммы.

Женщине объявили о подозрении в мошенничестве, мужчине – в соучастии и предоставлении взятки.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Источник : МВД

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