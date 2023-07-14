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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Шахрайка видурила $300 тис. у директора медцентру за закриття справи проти нього

Шахрайка видурила $300 тис. у директора медцентру
Фото: МВС

У Чернівецькій області 48-річна “ворожка” з Тернопільщині пообіцяла директору місцевого медичного центру допомогти із закриттям кримінального провадження щодо нього та інших службових осіб медустанови, попросивши за свої “послуги” $300 тис.

Шахрайка запевнила, що має знайомих серед впливових посадовців, які за гроші зможуть допомогти.

Також вона порекомендувала директору медцентру київського адвоката, який за $10 тис. мав підкупити правоохоронців. Його затримали під час отримання обумовленої суми.

Жінці оголошено про підозру у шахрайстві, чоловікові – у співучасті та наданні хабаря.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Джерело: МВС
Тернопільска область, Хабар, Чернівецька область, Чернівці, Шахраї, шахрайство
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