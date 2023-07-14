Шахрайка видурила $300 тис. у директора медцентру за закриття справи проти нього
У Чернівецькій області 48-річна “ворожка” з Тернопільщині пообіцяла директору місцевого медичного центру допомогти із закриттям кримінального провадження щодо нього та інших службових осіб медустанови, попросивши за свої “послуги” $300 тис.
Шахрайка запевнила, що має знайомих серед впливових посадовців, які за гроші зможуть допомогти.
Також вона порекомендувала директору медцентру київського адвоката, який за $10 тис. мав підкупити правоохоронців. Його затримали під час отримання обумовленої суми.
Жінці оголошено про підозру у шахрайстві, чоловікові – у співучасті та наданні хабаря.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова