Мужчина упал ночью в Базальтовый карьер — что известно об инциденте
В воскресенье, 16 июля, житель Волыни травмировался во время отдыха на Базальтовом карьере, что на Ровенщине.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области, инцидент произошел около 01:00 ночи возле села Базальтовое, Головинской тегромады Ровенского района.
Спасатели оказывали помощь медикам “скорой” по поднятию мужчины из карьера.
По данным местных СМИ, мужчине — 29 лет. Он приехал на отдых с палатками с друзьями.
Сейчас обстоятельства чрезвычайной ситуации устанавливаются. В результате инцидента мужчина травмировался, подозревают перелом ноги.
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Фото: Vlasno
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