Мужчина упал ночью в Базальтовый карьер — что известно об инциденте

В воскресенье, 16 июля, житель Волыни травмировался во время отдыха на Базальтовом карьере, что на Ровенщине.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области, инцидент произошел около 01:00 ночи возле села Базальтовое, Головинской тегромады Ровенского района.

Спасатели оказывали помощь медикам “скорой” по поднятию мужчины из карьера.

По данным местных СМИ, мужчине — 29 лет. Он приехал на отдых с палатками с друзьями.

Сейчас обстоятельства чрезвычайной ситуации устанавливаются. В результате инцидента мужчина травмировался, подозревают перелом ноги.

Вчера на Киевщине обнаружили тело девятилетнего мальчика, который исчез накануне вблизи реки Рось.

Водолазы нашли тело ребенка в 12 метрах от берега. Полицейские задокументировали последствия несчастного случая.

Фото: Vlasno

Источник : ГСЧС

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