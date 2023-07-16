Чоловік впав вночі у Базальтовий кар’єр – що відомо про інцидент

У неділю, 16 липня, житель Волині травмувався під час відпочинку на Базальтовому кар’єрі, що на Рівненщині.

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Рівненській області, інцидент стався близько 01:00 ночі біля села Базальтове, Головинської тегромади Рівненського району.

Рятувальники надавали допомогу медикам “швидкої” з підняття чоловіка з кар’єра.

За даними місцевих ЗМІ, чоловіку – 29 років. Він приїхав на відпочинок із наметами з друзями.

Наразі обставини надзвичайної ситуації встановлюються. Внаслідок інциденту чоловік травмувався, підозрюють перелом ноги.

Вчора на Київщині виявили тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник напередодні поблизу річки Рось.

Водолази знайшли тіло дитини за 12 метрів від берега. Поліцейські задокументували наслідки нещасного випадку.

Фото: Vlasno

Джерело : ДСНС

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