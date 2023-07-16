Убил свою семью, украл авто и совершил смертельное ДТП: на Харьковщине задержали 20-летнего парня

16 июля в Харькове задержали 20-летнего молодого человека, который убил свою родную сестру, мать и ее сожителя, после чего угнал автомобиль и совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции Харьковской области.

Обновлено в 18:30. Появились новые подробности жестоко убийства, глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко на своей странице в Facebook рассказал, что подозреваемый объяснил свои действия тем, что в него “вселился Люцифер”.

Как сообщили следователи, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Daewoo Lanos по улице Гвардейцев-Широнинцев. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль угнал 20-летний парень. Управляя автомобилем, он совершил ДТП по той же улице со смертельным исходом.

– Во время оперативной отработки полицейские выяснили, что мужчина убил трех родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери. Обстоятельства и данные погибших устанавливаются, – сообщили в полиции.

Молодого человека задержали правоохранители. По факту убийства открыли уголовное производство. На местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы и криминалисты.

Напомним, на Киевщине задержали мужчину, который убил знакомого из-за давнего конфликта. Он нанес ему 18 ранений ножом в область шеи и лица, затем оставил изуродованное тело и скрылся.

Источник : Нацполиция

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