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Илья Нежигай, редактор ленты

Совбез ООН по срыву зерновой сделки и новые санкции против РФ: 513-й день войны

Совбез ООН по срыву зерновой сделки и новые санкции против РФ: 513-й день войны
21 июля, 1:20

До €5 млрд в год: Боррель анонсировал четырехлетний план поддержки войск Украины

Европейский Союз предлагает создать “отдельную секцию” в рамках Европейского фонда мира, чтобы обеспечить потребности украинских войск в обороне.

Об этом заявил Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, с таким предложением выступили главы МИД стран ЕС после заседания 20 июля. На встрече в четверг министры иностранных дел обсудили создание отдельной секции в рамках фонда мира.

Боррель заявил, что на сегодня Евросоюз пытается конвертировать существующую поддержку Украины “в долгосрочное обязательство в сфере безопасности”.

Главный дипломат ЕС добавил, что указанный план связан с “обязательствами по безопасности”, которые ЕС может предложить Украине.

— Мы предложили создать отдельную секцию в рамках Европейского фонда мира для предоставления до €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины, — заявил он.

По словам Борреля, такой шаг ЕС позволит использовать имеющиеся средства для долгосрочной поддержки Украины, не меняя при этом механизмов поддержки.

По его словам, данный вопрос будет подробнее обсуждать в конце лета во время неформальной встречи глав МИД.

21 июля, 0:55

Атаки РФ по украинским портам влияют далеко за пределами Украины — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг решительно осудил нападения России на черноморские порты Украины и предупредил, что “разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права”.

Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, слова которого приводит Reuters.

— Эти нападения оказывают влияние и далеко за пределами Украины. Мы уже наблюдаем негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, от которого страдают все, но особенно уязвимые слои населения на юге мира, — сказал Дюжаррик.

Речь идет о новой эскалации созданной Россией после того, как она несколько ночей подряд наносила атаки по украинским портам и угрожая кораблям, следующим в Украину.

В ответ Киев объявил об аналогичных мерах против судов, следующих в Россию или на оккупированную Россией территорию Украины.

Москва назвала атаки на порты местью за удар, нанесенный по Керченскому мосту в оккупированный Крым в понедельник. В Кремле считают именно Украину причастной к атаке на мост.

Война в Украине
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Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

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