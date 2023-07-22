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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ атаковала Змиевку Херсонской области управляемыми авиабомбами: пострадал мужчина

обстріл Херсонської області
Фото: Нацполиция

В Херсонской области российская авиация атаковала Змиевку Бериславской общины. По предварительной информации, пострадал один местный житель.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, зафиксировано три удара управляемых авиабомб по местному кладбищу, жилому кварталу и фермерскому хозяйству.

В военной администрации отмечают, что в результате вражеских ударов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, а также помещения фермы.

В ОВА добавили, что сейчас информация о возможных пострадавших уточняется. Предварительно, пострадал один местный житель, однако пока с мужчиной не удается установить связь.

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Война в Украине, Україна-Росія, Херсонская область, Херсонщина
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