РФ атакувала Зміївку на Херсонщині керованими авіабомбами: постраждав чоловік

У Херсонській області російська авіація атакувала Зміївку Бериславської громади. За попередньою інформацією, постраждав один місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, зафіксовано три удари керованих авіабомб по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству.

У військовій адміністрації зазначають, що внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також приміщення ферми.

В ОВА додали, що наразі інформація про можливих потерпілих уточнюється. Попередньо, постраждав один місцевий житель, однак поки що з чоловіком не вдається встановити звʼязок.

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