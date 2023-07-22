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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

То, что россияне называли “хлопками”, стало громкими аплодисментами: Гуменюк о Крыме

бавовна у Криму

Силы обороны Украины продвигаются не только на фронте, но и в глубоком тылу российских захватчиков.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, во временно оккупированном Крыму начался обещанный “сезон бавовны”.

— Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны — это не только движение по линии фронта, это и движение в глубоком тылу, где враг чувствует беспокойство, — заявила Гуменюк.

Она добавила, что то, что россияне раньше называли “хлопками”, теперь стало громкими аплодисментами, поскольку Вооруженные силы Украины все больше приближаются к оккупированному полуострову.

22 июля в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам оккупантов в Крыму. В результате были уничтожены нефтебаза и склады российской армии вблизи села Октябрьское (Красногвардейского района).

Ранее в ночь на 17 июля в Крыму в очередной раз произошел взрыв на Керченском мосту, на нем была повреждена 145-я опора со стороны Краснодарского края.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, ВСУ, Крым
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