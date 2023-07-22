То, что россияне называли “хлопками”, стало громкими аплодисментами: Гуменюк о Крыме
Силы обороны Украины продвигаются не только на фронте, но и в глубоком тылу российских захватчиков.
Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.
По ее словам, во временно оккупированном Крыму начался обещанный “сезон бавовны”.
— Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны — это не только движение по линии фронта, это и движение в глубоком тылу, где враг чувствует беспокойство, — заявила Гуменюк.
Она добавила, что то, что россияне раньше называли “хлопками”, теперь стало громкими аплодисментами, поскольку Вооруженные силы Украины все больше приближаются к оккупированному полуострову.
22 июля в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам оккупантов в Крыму. В результате были уничтожены нефтебаза и склады российской армии вблизи села Октябрьское (Красногвардейского района).
Ранее в ночь на 17 июля в Крыму в очередной раз произошел взрыв на Керченском мосту, на нем была повреждена 145-я опора со стороны Краснодарского края.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик