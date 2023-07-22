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У Костянтинівці пролунали вибухи: в ЗСУ попереджали про атаки БпЛА
У Костянтинівці Краматорського району Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
За даними місцевих спільнот, в районі Костянтинівки перед цим лунали звуки, схожі на політ іранських безпілотників Shahed, випущених Росією.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в Донецькій області існує загроза застосування ворожих безпілотників.
Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 514-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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