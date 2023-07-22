У Костянтинівці пролунали вибухи: в ЗСУ попереджали про атаки БпЛА

У Костянтинівці Краматорського району Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

За даними місцевих спільнот, в районі Костянтинівки перед цим лунали звуки, схожі на політ іранських безпілотників Shahed, випущених Росією.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в Донецькій області існує загроза застосування ворожих безпілотників.

Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 514-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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