Все Калибры и Искандеры-К уничтожены: Воздушные силы сбили 9 из 19 ракет
Ночью 23 июля российские войска атаковали Одесскую область 19 ракетами разных типов.
Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить девять воздушных целей.
Украинские защитники неба сбили:
- все четыре крылатые ракеты морского базирования Калибр (выпущены, вероятно, из подводной лодки в акватории Черного моря;
- все пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К (выпущены из пока оккупированного Крыма).
Не удалось ликвидировать:
- пять крылатых ракет Оникс (выпущены из берегового ракетного комплекса Бастион в Крыму);
- три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 (выпущены из самолетов Ту-22МЗ в акватории Черного моря);
- две баллистические ракеты Искандер-М (выпущены из Крыма).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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