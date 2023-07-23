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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все Калибры и Искандеры-К уничтожены: Воздушные силы сбили 9 из 19 ракет

Все Калибры и Искандеры-К уничтожены: Воздушные силы сбили 9 из 19 ракет

Ночью 23 июля российские войска атаковали Одесскую область 19 ракетами разных типов.

Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить девять воздушных целей.

Украинские защитники неба сбили:

  • все четыре крылатые ракеты морского базирования Калибр (выпущены, вероятно, из подводной лодки в акватории Черного моря;
  • все пять крылатых ракет наземного базирования Искандер (выпущены из пока оккупированного Крыма).

Не удалось ликвидировать:

  • пять крылатых ракет Оникс (выпущены из берегового ракетного комплекса Бастион в Крыму);
  • три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 (выпущены из самолетов Ту-22МЗ в акватории Черного моря);
  • две баллистические ракеты Искандер-М (выпущены из Крыма).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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