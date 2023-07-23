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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Одеси: поранений у груди 17-річний юнак – у стабільно важкому стані

Постраждалі від обстрілу Одеси 23 липня 2023

На стаціонарному лікуванні в одеських медзакладах залишаються семеро з 22 постраждалих від масованого обстрілу Одеси вночі 23 липня.

Зокрема, у реанімації в стабільно важкому стані з пораненням грудної клітки перебуває 17-річний хлопець.

Найбільше, зазначають у міськраді, жителі Одеси постраждали від ураження уламками скла.

Одному пацієнту лікарі дістали з тіла шматок металу.

Зауважимо, що вночі 23 липня російські окупанти атакували Одещину:

  • чотирма крилатими ракетами морського базування Калібр,
  • п’ятьма крилатими ракетами наземного базування Іскандер-К,
  • п’ятьма крилатими ракетами Онікс,
  • трьома крилатими ракетами повітряного базування Х-22,
  • двома балістичними ракетами Іскандер-М.

Повітряні сили ЗСУ збили всі Калібри та Іскандери-К. Ракети Онікс, Х-22 та Іскандер-М знищити не вдалось.

Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель.

Частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Зазнала руйнувань будівля Будинку вчених.

Пошкоджено інфраструктуру на бульварі Жванецького, шість житлових будинків.

За попередніми даними, унаслідок нічної атаки постраждало 25 пам’яток культурної спадщини, що розташовані безпосередньо в зоні ЮНЕСКО.

Загинула одна людина. Ще 22, серед яких троє дітей (одна – 12-річна та двоє 17-річних) постраждали.

15 із них продовжують лікування амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно

Одеса, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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Наталія Кулик
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