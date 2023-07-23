Обстріл Одеси: поранений у груди 17-річний юнак – у стабільно важкому стані
На стаціонарному лікуванні в одеських медзакладах залишаються семеро з 22 постраждалих від масованого обстрілу Одеси вночі 23 липня.
Зокрема, у реанімації в стабільно важкому стані з пораненням грудної клітки перебуває 17-річний хлопець.
Найбільше, зазначають у міськраді, жителі Одеси постраждали від ураження уламками скла.
Одному пацієнту лікарі дістали з тіла шматок металу.
Зауважимо, що вночі 23 липня російські окупанти атакували Одещину:
- чотирма крилатими ракетами морського базування Калібр,
- п’ятьма крилатими ракетами наземного базування Іскандер-К,
- п’ятьма крилатими ракетами Онікс,
- трьома крилатими ракетами повітряного базування Х-22,
- двома балістичними ракетами Іскандер-М.
Повітряні сили ЗСУ збили всі Калібри та Іскандери-К. Ракети Онікс, Х-22 та Іскандер-М знищити не вдалось.
Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель.
Частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Зазнала руйнувань будівля Будинку вчених.
Пошкоджено інфраструктуру на бульварі Жванецького, шість житлових будинків.
За попередніми даними, унаслідок нічної атаки постраждало 25 пам’яток культурної спадщини, що розташовані безпосередньо в зоні ЮНЕСКО.
Загинула одна людина. Ще 22, серед яких троє дітей (одна – 12-річна та двоє 17-річних) постраждали.
15 із них продовжують лікування амбулаторно.
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Джерело: Одеса. Офіційно
Фото: Одеса. Офіційно
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