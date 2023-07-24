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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Одессе мужчина сорвал флаг Украины и сломал флагшток

В Одессе мужчина сорвал флаг Украины и сломал флагшток
Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали пьяного правонарушителя, который сорвал государственный флаг Украины с местного здания, сломал флагшток и бросил на землю.

По информации Патрульной полиции Одесской области, между мужчинами на улице Космонавта Комарова вспыхнул конфликт. Очевидцы рассказали, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения сорвал сине-желтый флаг и бросил на землю.

По данным полиции, граждан на замечания горожан не реагировал и вел себя агрессивно. Подобное поведение возмутило очевидцев, поэтому они решили вызвать полицию.

В полиции отмечают, что в действиях мужчины есть признаки преступления по статье 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины, поэтому правоохранители его задержали и передали следователям.

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Алкоголь, Война в Украине, Одесса, Одесская область, Патрульная полиция, поліцейські, Прапор, Прапор України
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