В Одесі чоловік зірвав прапор України і зламав флагшток
В Одесі правоохоронці затримали п’яного правопорушника, який зірвав державний прапор України з місцевої будівлі, зламав флагшток та кинув на землю.
За інформацією Патрульної поліції Одеської області, між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова спалахнув конфлікт. Очевидці розповіли, що чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння зірвав синьо-жовтий прапор і кинув на землю.
За даними поліції, громадян на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Подібна поведінка обурила очевидців, тому вони вирішили викликати поліцію.
У поліції зазначають, що в діях чоловіка є ознаки злочину за статтею 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України, тому правоохоронці його затримали та передали слідчим.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик