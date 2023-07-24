В Одесі чоловік зірвав прапор України і зламав флагшток

В Одесі правоохоронці затримали п’яного правопорушника, який зірвав державний прапор України з місцевої будівлі, зламав флагшток та кинув на землю.

За інформацією Патрульної поліції Одеської області, між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова спалахнув конфлікт. Очевидці розповіли, що чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння зірвав синьо-жовтий прапор і кинув на землю.

За даними поліції, громадян на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Подібна поведінка обурила очевидців, тому вони вирішили викликати поліцію.

У поліції зазначають, що в діях чоловіка є ознаки злочину за статтею 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України, тому правоохоронці його затримали та передали слідчим.

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