Начиная с 5-летнего возраста: на Хмельнитчине мужчина несколько лет насиловал детей-двойняшек

В Хмельницкой области житель области насиловал и развращал собственных малолетних детей. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Мужчина развращал своих детей-двойняшек на протяжении нескольких лет. И начал он это делать, когда мальчику и девочке было всего по 5 лет.

Он заставлял их смотреть видео порнографического характера.

Кроме того, в отсутствие жены он насиловал собственную дочь. А для того, чтобы дети молчали, угрожал физической расправой над ними и их матерью.

— Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств прокурорами она полностью доказана. До приговора суда осужденный находился под стражей, — говорится в сообщении.

При поддержки публичного обвинения ювенальными прокурорами Хмельницкой окружной прокуратуры местный житель признан виновным в изнасиловании и развращении, совершенных в отношении малолетних (ч. 3, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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