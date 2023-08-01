Починаючи з 5-річного віку: на Хмельниччині чоловік кілька років ґвалтував дітей-двійнят
На Хмельниччині житель області ґвалтував та розбещував власних малолітніх дітей. Його засудили до 12 років тюрми.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Чоловік розбещував своїх дітей-двійнят упродовж кількох років. І почав він це робити, коли хлопчику та дівчинці було лишень по 5 років.
Він примушував їх дивитись відео порнографічного характеру.
Крім того, під час відсутності дружини він ґвалтував власну доньку. А для того, аби діти мовчали, погрожував фізичною розправою над ними та їхньою матір’ю.
– Під час судового розгляду чоловік заперечував свою провину. Однак на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів прокурорами її повністю доведено. До вироку суду засуджений перебував під вартою, – йдеться в повідомленні.
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Хмельницької окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні, вчинених стосовно малолітніх (ч. 3, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).
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