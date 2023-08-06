Выстрелил в правоохранителя и получил пулю в ногу: в Черкассах задержали мужчину
В Черкассах задержали мужчину, который во время стрельбы ранил правоохранителя. Спецназовцу пришлось открыть ответный огонь и ранить злоумышленника в ногу, чтобы обезвредить.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. По данным МВД, в полночь полицейские получили сообщение, что в доме на улице Ломоносова произошла стрельба. После прибытия правоохранителей злоумышленник совершил еще несколько выстрелов и ранил одного из них.
Однако спецназовец применил табельное огнестрельное оружие и ранил стрелка в ногу. Полицейским пришлось провести спецоперацию, чтобы задержать злоумышленника в одном из домов, где он скрывался.
В конце концов у 38-летнего жителя Черкасс изъяли охотничье ружье. Теперь он находится под стражей.
Мужчине сообщили о подозрении по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа (по ст. 348 действующего Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому грозит тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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