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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Двое детей остались без отца: во время ликвидации последствий атаки на Староконстантинов погиб спасатель

Двое детей остались без отца: во время ликвидации последствий атаки на Староконстантинов погиб спасатель

Во время ликвидации последствий российской ракетной атаки на Староконстантинов Хмельницкой области погиб спасатель. У него осталась жена и двое маленьких детей.

Об этом сообщают в Хмельницкой ОГА.

– Хмельницкая область потеряла Героя! Сегодня ночью, во время ликвидации последствий вражеской атаки, погиб житель Староконстантиновской общины Сергей Лысюк. Без отца остались двое маленьких детей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя! Герои не умирают! Они продолжают держать небо над нами, – сказал первый заместитель начальника ОГА Сергей Тюрин.

Напомним, с вечера 5 августа до утра 6 августа Хмельницкая область выдержала три волны массированных атак. 

В Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении. Также загорелось на территории элеватора на складе отходов кукурузы.

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пілот ЗСУ

Фото: Хмельницкая ОВА

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, Хмельницкая область
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