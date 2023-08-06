Двое детей остались без отца: во время ликвидации последствий атаки на Староконстантинов погиб спасатель

Во время ликвидации последствий российской ракетной атаки на Староконстантинов Хмельницкой области погиб спасатель. У него осталась жена и двое маленьких детей.

Об этом сообщают в Хмельницкой ОГА.

– Хмельницкая область потеряла Героя! Сегодня ночью, во время ликвидации последствий вражеской атаки, погиб житель Староконстантиновской общины Сергей Лысюк. Без отца остались двое маленьких детей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя! Герои не умирают! Они продолжают держать небо над нами, – сказал первый заместитель начальника ОГА Сергей Тюрин.

Напомним, с вечера 5 августа до утра 6 августа Хмельницкая область выдержала три волны массированных атак.

В Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении. Также загорелось на территории элеватора на складе отходов кукурузы.

Фото: Хмельницкая ОВА

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