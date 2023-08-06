Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка

Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
Фото: МВС

У Черкасах затримали чоловіка, який під час стрілянини поранив правоохоронця. Спецпризначенцю довелося відкрити вогонь у відповідь та поранити зловмисника в ногу, щоб знешкодити.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними МВС, опівночі поліцейські отримали повідомлення, що в будинку на вулиці Ломоносова сталася стрілянина. Після прибуття правоохоронців зловмисник здійснив ще декілька пострілів і поранив одного з них.

Проте спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрілка в ногу. Поліцейським довелося провести спецоперацію, щоб затримати зловмисника в одному з будинків, де він переховувався.

Зрештою у 38-річного жителя Черкас вилучили мисливську рушницю. Тепер він перебуває під вартою.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (за ст. 348 чинного Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

Читайте також
Двоє дітей залишилися без батька: під час ліквідації наслідків атаки на Старокостянтинів загинув рятувальник
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка

Напад на поліцейського, Новини Черкас, поліцейські, Стрілянина, Черкаси, Черкаська область, Черкащина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
В Одесі невідомі обстріляли три авто: введено спецоперацію Сирена
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
Вночі на Черкащині ворожі Шахеди влучили в поле та ангар
поле
В Одесі чоловік зірвав прапор України і зламав флагшток
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.08.2023)
Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь