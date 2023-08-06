Вистрілив у правоохоронця і отримав кулю в ногу: у Черкасах затримали чоловіка

У Черкасах затримали чоловіка, який під час стрілянини поранив правоохоронця. Спецпризначенцю довелося відкрити вогонь у відповідь та поранити зловмисника в ногу, щоб знешкодити.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними МВС, опівночі поліцейські отримали повідомлення, що в будинку на вулиці Ломоносова сталася стрілянина. Після прибуття правоохоронців зловмисник здійснив ще декілька пострілів і поранив одного з них.

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Проте спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрілка в ногу. Поліцейським довелося провести спецоперацію, щоб затримати зловмисника в одному з будинків, де він переховувався.

Зрештою у 38-річного жителя Черкас вилучили мисливську рушницю. Тепер він перебуває під вартою.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (за ст. 348 чинного Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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