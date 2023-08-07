Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Повиносило вікна: у Полтаві через вибух у багатоквартирному будинку є постраждалі
У Полтаві в багатоквартирному будинку стався вибух.
Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на речника рятувальників Полтавщини Віталія Шкаревського.
Відомо, що вибух пролунав у мікрорайоні Інститут звʼязку.
Попередня версія – вибух газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція. Двох людей медики швидкої допомоги госпіталізували до лікарні.
На оприлюднених фото видно, що у декількох квартирах вибуховою хвилею повиносило вікна.
До речі, раніше у Полтаві оперативно затримали підозрюваного в розбійному нападі на вагітну продавчиню магазину мобільних телефонів.
Фото: Суспільне Полтава
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