Повиносило вікна: у Полтаві через вибух у багатоквартирному будинку є постраждалі

У Полтаві в багатоквартирному будинку стався вибух.

Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на речника рятувальників Полтавщини Віталія Шкаревського.

Відомо, що вибух пролунав у мікрорайоні Інститут звʼязку.

Попередня версія – вибух газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція. Двох людей медики швидкої допомоги госпіталізували до лікарні.

На оприлюднених фото видно, що у декількох квартирах вибуховою хвилею повиносило вікна.

До речі, раніше у Полтаві оперативно затримали підозрюваного в розбійному нападі на вагітну продавчиню магазину мобільних телефонів.

Фото: Суспільне Полтава

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