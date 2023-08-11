РФ атаковала Украину четырьмя Кинжалами: одну ракету сбили над Киевской областью

Сегодня, 11 августа, российская армия выпустила по Украине четыре аэробаллистические ракеты Х-47 Кинжал.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, одну ракету удалось сбить, еще три ударили возле аэродрома в Ивано-Франковской области.

Кинжалы враг запустил с четырех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, шли на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили неподалеку аэродрома в Ивано-Франковской области. Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, в частности в жилом секторе.

По данным ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные.

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