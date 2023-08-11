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Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ атаковала Украину четырьмя Кинжалами: одну ракету сбили над Киевской областью

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Сегодня, 11 августа, российская армия выпустила по Украине четыре аэробаллистические ракеты Х-47 Кинжал.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, одну ракету удалось сбить, еще три ударили возле аэродрома в Ивано-Франковской области.

Кинжалы враг запустил с четырех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, шли на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили неподалеку аэродрома в Ивано-Франковской области. Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, в частности в жилом секторе.

По данным ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные.

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Повітряні сили України, Ракетные удары России
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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